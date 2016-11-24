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10 إطلالات تفضح التطور المُذهل لأناقة سكارليت جوهانسون!

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الخميس 24-11-2016 15:05

النجمة الشقراء الجميلة "سكارليت جوهانسون" Scarlette Johanson هي واحدة من أشهر النجمات العالميات ومن أكثرهن جاذبية أيضاً. احتفلت هذا الأسبوع بعيد ميلادها الـ 32. ولهذه المناسبة، قمنا نحن بجمع صور مختلفة من إطلالاتها على السجادة الحمراء، منذ بداياتها حتى اليوم. وخلال ذلك، لاحظنا التطوّر المُذهل في أناقتها بين الأمس واليوم، وإليك التفاصيل:
قديماً، وأثناء بدايات "سكارليت جوهانسون" Scarlette Johanson، في عام 2001، كانت إطلالاتها فوضوية وتفتقر إلى الأناقة. وكون قوامها كان ممتلئاً فقد كانت لا تجيد اختيار الفساتين التي تخفي الوزن الزائد، وكانت إطلالاتها تجعلها تبدو أكثر مما هي عليه. وعلى الأغلب، كانت فساتين السهرة التي تختارها تبدو رخيصة وغير أنيقة، ثم بمرور الوقت لفتت "سكارليت جوهانسون" Scarlette Johanson الأنظار إليها بموهبتها وجمالها، وبدأت دور الأزياء العالمية تتهافت عليها لتقديم أجمل تصميمات فساتين السهرة، مثل دار "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana، و"فيرساتشي" Versace، و"ارماني" Armani، و"ايلي صعب" Elie Saab والقائمة تطول. وبعدها، بدأ أسلوبها يتبلور في عالم الموضة، وبدأت أناقتها تظهر بطريقة راقية وعفوية، لتدخل ـ لأكثر من مرة ـ قائمة النجمات العالميات الأكثر أناقة.

واليوم، وفي 10 صور جمعناها لـ "سكارليت جوهانسون" Scarlette Johanson من الأمس، ستلاحظين التطوّر المُذهل في أناقتها وفي اختياراتها لفساتين السهرة على السجادة الحمراء.

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سيدتي