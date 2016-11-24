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إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر باتجاه الجيزة لمدة 4 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية

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إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر باتجاه الجيزة لمدة 4 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر باتجاه الجيزة لمدة 4 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية

>كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام العراقى مدير الأمن أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر أعلى منطقة العجوزة أمام القادم من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى الجيزة مما يستلزم إغلاق جزئى للكوبرى لمدة 4 أيام لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 12 ليلا الخميس وتنتهى الساعة 6 من صباح الأحد المقبل وسيتم إجراء غلق جزئى للطريق أعلى الكورنيش أتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز وفتح حارة مرورية لحركة السيارات مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إصلاح 3 فواصل معدنية أعلى الكوبرى مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


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