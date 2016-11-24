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الصحة تتلقى عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدا للتعاقد عليها

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الصحة تتلقى عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدا للتعاقد عليها الصحة تتلقى عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدا للتعاقد عليها

>كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقيها عروضا للأسعار من شركات أدوية الأورام ، وجارى فحصها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لاختيار أفضل عرض فيما بتعلق بالأسعار، لفتح الاعتماد المالى مباشرة.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، قد أعلن أمس الأربعاء عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على فتح اعتماد مالى بقيمة 31 مليون دولار لشركة متخصصة فى إستيراد أدوية مشتقات الدم ،وذلك بعد إجراء ممارسة بين عدد من شركات مشتقات الدم الموجودة بالسوق المصري ، حيث تم إختيار أقل عرض تخفيض ، وذلك لتوفير أدوية مشتقات الدم بما يكفي لمدة عام. 

 

وأشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، إلى أن الإدارة بدأت فى دراسة الإسراع بإجراءات تسجيل الأدوية فى ، تشجيعاً للاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات لتسجيل منتجاتها وطرحها فى الأسواق، لسد أى عجز موجود ، تنفيذا لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.

 

 وقالت إن فتح السوق المصرية لجميع الشركات العالمية تشجيعاً للإستثمار، يتم وفقاً للمتطلبات الرقابية الدولية المتعارف عليها والمعمول بها .


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