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بعد تخفيف الحكم لـ ٦ أشهر .. خصم فاطمة ناعوت: احترم القضاء المصري

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بعد تخفيف الحكم لـ ٦ أشهر .. خصم فاطمة ناعوت: احترم القضاء المصري بعد تخفيف الحكم لـ ٦ أشهر .. خصم فاطمة ناعوت: احترم القضاء المصري

الكاتبة فاطمة ناعوت – أرشيفية

علق المحامي محمد عفيفي “خصم” الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت على الحكم الصادر بتخفيف حبسها من ٣ سنوات إلى ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقال عفيفي، إنه يحترم قرارات القضاء المصري، لكن حكم اليوم “غير مقبول” بالنسبة له، خاصة وأن الجريمة ثابتة بحق “ناعوت” وقدم أدلته على ذلك، وشدد عفيفي، على ثقته في عدالة القضاء.

وقضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار حسين جهاد، بتخفيف حبس الكاتبة فاطمة ناعوت من ٣ سنوات الى ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ، في اتهامها بازدراء الأديان. وكانت جنح مستأنف السيدة زينب أيدت في مارس الماضي، حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي. وأحالت نيابة السيدة زينب “ناعوت” إلى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية “ذبح الأضاحي” من خلال تدوينة على موقع تويتر.

وكانت محكمة الجنح قررت، معاقبة فاطمة ناعوت بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بازدراء الأديان، كانت جنح مستأنف السيدة زينب قد أيدت في مارس الماضي، حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي، كانت النيابة قد احالت فاطمة ناعوت إلى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية “ذبح الأضاحي” من خلال تدوينة على موقع تويتر.

 

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