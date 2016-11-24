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كلاكيت ثالث مرة.. ميمى عبد الرازق يعتذر عن تدريب أسوان

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كلاكيت ثالث مرة.. ميمى عبد الرازق يعتذر عن تدريب أسوان كلاكيت ثالث مرة.. ميمى عبد الرازق يعتذر عن تدريب أسوان

>كتب فتحى الشافعى

اعتذر ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة عن تدريب فريق أسوان خلفاً لـ"عماد النحاس" الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق قبل عدة أيام بسبب سوء النتائج وتوتر علاقته ببعض اللاعبين.

وكان حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان قد توصّل أمس ، الأربعاء، لاتفاق مع ميمى عبد الرازق لتدريب الفريق الصعيدي وطب عبد الرازق إعفاءه من قيادة أسوان في مباراة سموحة يوم السبت المقبل بالجولة الـ11 للدوري بسب "حساسية" الموقف ووافقت إدارة أسوان على هذا الطلب.

وقال حسن عبد القادر لـ"اليوم السابع" إن ميمى اعتذر له ظهر اليوم عن تدريب الفريق ، موضحاً أن ناديه يغرق في دوّامة الاعتذارات بعدما رفض أكثر من مدرب تدريب الفريق أمثال أحمد العجوز وسمير كمونة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بالدوري برصيد 5 نقاط ، وخسر في الجولة الماضية من المقاصة (1_3) وخسر قبلها من الشرقية (2_3).


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