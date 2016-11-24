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حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين

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حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية مصطفى رشدى، إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقارى، بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه فى الدعوى رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٢٠١٦، لاتهامه بالنصب على المواطنين.  

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.


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