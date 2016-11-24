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محامى إبراهيم سعيد: أقوال شهود زوجة موكلى متضاربة

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محامى إبراهيم سعيد: أقوال شهود زوجة موكلى متضاربة محامى إبراهيم سعيد: أقوال شهود زوجة موكلى متضاربة

>كتبت نورهان حسن

قال أحمد المغربى دفاع إبراهيم سعيد ﻻعب ناديى الزمالك واﻷهلى السابق، إن أقوال الشاهدين اللذين استعانت بهما"ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد ﻹثبات انها لم تتحصل من اللاعب قبل الزواج على مقدم صداق قيمته مليون جنيه كانت متضاربة حيث أقر الشاهد اﻷول خلال جلسة التحقيقات التى أجرتها المحكمة للوقوف على قيمة مقدم الصداق الحقيقة أنه لم يتم دفع مهر للمدعية ثم عاد وأكد أن قيمة مقدم الصداق كانت جنيه واحد.

وأضاف المغربى، أنه عندما سأل الشاهد عن سبب عدم ذكر قيمة المهر والمؤخر المقدر بمليون جنيه فى وثيقة الزواج واﻻكتفاء بعبارة "المسمى بيننا" أجاب الشاهد :" عادى ﻷنها كانت بتحبه فمخدتش منه حاجة" بحسب ماجاء على لسان محامى ﻻعب منتخب السابق. .

وكانت محكمة أسرة المعادى أحالت دعوى الخلع التى أقامتها زوجة ﻻعب منتخب مصر السابق للتحقيق بعد أن دفع محاميه بصورية مقدم الصداق.

يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة سعيد 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا بعد ان نشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص.

 


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