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تجديد حبس والد البطلة ريم مجدى 15 يوما على ذمة التحقيق

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تجديد حبس والد البطلة ريم مجدى 15 يوما على ذمة التحقيق تجديد حبس والد البطلة ريم مجدى 15 يوما على ذمة التحقيق

>الإسماعيلية - صبرى غانم

قرر القاضى الجزئى بمحكمة جنح مركز الإسماعيلية، تجديد حبس والد البطلة ريم مجدى 15 يوما على ذمة التحقيق فى واقعة مصرعها بالإسماعيلية.

 

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس والد البطلة 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، كما قررت استخراج جثة البطلة بعد 4 أيام من دفنها وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .

 

جدير بالذكر أن ريم مجدى "15 عاما" حصلت خلال عام 2016 على برونزية بطولة العالم للناشئين بجورجيا، وذهبية بطولة أفريقيا لمصارعة الناشئين فى الجزائر قبل 4 أشهر.


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