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وزير البترول: زرت السعودية لحضور مؤتمر.. ولم أتحدث هناك عن "أرامكو"

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وزير البترول: زرت السعودية لحضور مؤتمر.. ولم أتحدث هناك عن "أرامكو" وزير البترول: زرت السعودية لحضور مؤتمر.. ولم أتحدث هناك عن "أرامكو"

>كتب رأفت إبراهيم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيارته للسعودية كانت للمشاركة فى مؤتمر "التعدين"، وأنه لم يتحدث هناك فيما يخص وقف "أرامكو" لشحنات المنتجات البترولية ضمن اتفاق الـ5 سنوات، موضحًا أنه تحدث فيما يخص التعدين وأنشطة البحث والاستكشاف وتنظيم مؤتمر التعدين فى خلال عام 2018، ولم يتم التطرق فى الحديث مع وزير الطاقه السعودى عن أى شىء يخص "أرامكو".

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش زيارته لحقول بترول "قارون" و"بتروشهد" فى الصحراء الغربية، "مستمرون فى توفير المنتجات البترولية بنفس خطط الشهرين الماضيين كبديل من خلال توفير الكميات من الموردين وطرح المناقصات فى السوق العالمى"، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتطرق حتى الآن إلى أن شركة "أدنوك" الإماراتية بديل لـ"ارامكو".


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