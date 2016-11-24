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إحالة ولى أمر تلميذة بشبرا الخيمة للمحاكمة العاجلة بتهمة ضرب مدرس

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إحالة ولى أمر تلميذة بشبرا الخيمة للمحاكمة العاجلة بتهمة ضرب مدرس إحالة ولى أمر تلميذة بشبرا الخيمة للمحاكمة العاجلة بتهمة ضرب مدرس

>القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإحالة ولى أمر تلميذة بمدرسة زوسر الابتدائية إلى محاكمة عاجلة، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على مدرس، بسبب نهره لابنته داخل فناء المدرسة.

 

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام "أحمد . ع" محاسب، بالتعدى بالضرب على "إسلام م" مدرس داخل المدرسة، بعد نشوب مشادة بينهما بسبب قيام المدرس بنهر ابنته "حبيبة" بالصف الثالث الابتدائى أمام زملائها بفناء المدرسة.

 

وبانتقال ضباط مباحث القسم، تبين إصابة المدرس بجروح وسحجات متفرقة بأنحاء جسده، وتم ضبط ولى أمر التلميذة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام، ووجهت له تهمة التعدى بالضرب وإحداث إصابة موظف أثناء تأدية عمله، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وتمت إحالته للمحاكمة، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 27 نوفمبر. 

 

 


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