15 فيديو بينها حوار لـ«عبد الماجد» في أحراز «أحداث البحر الأعظم»

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة بديع وآخرين في قضية أحداث البحر الأعظم.

وفي بداية الجلسة فرغت المحكمة مظروف يحتوى على ٣ اسطوانات مدمجة ضمن أحراز القضية، ثم قام خبير المساعدات الفنية بعرض الاسطوانة وتبين أنها تحتوى على ١٥ مقطع فيديو وبتشغيل الفيديو الاول تبين انه حوار لعاصم عبدالماجد، وتوقف الفيديو لوجود خلل فى مقطع الفيديو، واثبت الدفاع ذلك بمحضر الجلسة.

وطلب الدفاع تحديد تاريخ انشاء الفيديو وتاريخ نسخه وعلق خبير المساعدات الفنية أنه يمكن تحديد تاريخ نسخه ولكن لايمكن تحديد انشاءه وان تاريخ نسخ الفيديو شهر ١١ لسنة ٢٠١٣.