الكلية الإماراتية الكندية تحتفي باليوم الوطني 45 بأم القيوين

احتفلت الكلية الإماراتية الكندية الجامعية باليوم الوطني الـ 45 للدولة مساء أمس على ممشى البيت متوحد بإمارة أم القيوين .

حضر الحفل الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة وسعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والدكتور حسن مصطفى نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

تضمن الحفل عزفاً للسلام الوطني لفرقة الشرطة الموسيقية والأهازيج الوطنية من تقديم فرقة دبا الحربية بالإضافة الى مشاركة عدد من الشعراء في الحفل الى جانب إقامة مسيرة للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية بمشاركة عدد كبير من أصحاب السيارات .

وفي الختام قامت إدارة الكلية الإماراتية الكندية بتكريم المساهمين والمشاركين في إنجاح الحفل.