عمرو الليثى: فوجئت بقرار منعى من السفر وسأطعن عليه بشكل قانونى

قال الإعلامى عمرو الليثى، إنه تفاجأ بقرار منعه من السفر، أثناء توجهه بصحبة أسرته إلى المطار للسفر إلى دولة الإمارات، مؤكدا عدم علمه بهذا القرار من قبل، وأنه لم يتم توجيه اتهام صريح له.

وكتب “الليثى” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى” فيس بوك”: “فوجئت أثناء توجهى بصحبة أسرتى للسفر لدولة الأمارات بوجود قرار منعى من السفرعلى الرغم من عدم إعلامى بالقرار أو توجيه ثمة اتهامات لشخصى من قبل أى جهة قضائية”.

وتابع الليثى: “الأمر الذى سوف أبادر بالتحقق عن سبب إصدار مثل ذلك القرار، والطعن عليه من خلال القنوات القانونية المقررة”.