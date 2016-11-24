"تموين البحر الأحمر" تضخ 10 أطنان سكر يوميا بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس ربيع إسماعيل مدير مديرية تموين البحر الأحمر، ردا على ما تردد بعدم وجود سكر بالمنافذ التجارية بالغردقة، أنه يتم ضخ 10 أطنان سكر يوميا بمدينة الغردقة ولا توجد أزمة.

وأوضح أنه تم ضخ 3 أطنان سكر بسعر 7 جنيهات اليوم فى فروع الشركة المصرية بمدينة الغردقة، 2 طن منها بفرع ميدان الدهار، ونصف طن بفرع سوق البازارات، ونصف طن بفرع المجاور لمسجد عبد المنعم رياض.

كما أكد إسماعيل لـ "اليوم السابع"، أنه يتم ضخ 3 أطنان بخيمة محاربة الغلاء بشارع النصر يوميا، وكذلك 3 أطنان بمنفذ مشروع جمعيتى.

وكشف لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو السكر بالبحر الأحمر أرخص من أى محافظة فى مصر، حيث يباع بسعر 7 جنيهات ببعض المنافذ و7,5 فى منافذ أخرى.

وأضاف مدير تموين البحر الأحمر أنه وصلت أول أمس كمية 50 طن سكر بعد مجهودات من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، من مصنع دشنا، ومن المقرر أن تصل الأسبوع المقبل نفس الكمية.

وأشار إلى أن هناك ضغطا من قبل المديرية على شركات التغليف لتغيير الكميات بسعر التكلفة، مؤكدا على أن هناك مجهودا واضحا وغير مسبوق تبذلة المحافظة فى توفير الكميات من السكر بالأسواق.

وقال مصدر أخر من مديرية تموين البحر الأحمر، إن الأزمة فى السكر فى المحافظة يفتعلها المستهلك نفسه، حيث أنه محدد لكل أسرة 2 كيلو سكر، إلا أن المستهلك يقوم بعد شرائه السكر بإرسال أولاده وأقاربه لشراء كمية أخرى، مما يتسبب فى بيع الكمية المخصصة لليوم فى وقت قصير.

وأضاف المصدر أن تموين البحر الأحمر ضخت بالأمس فى الخامسة مساء 10 أطنان سكر فى التاسعة مساء، وكانت الكمية قد نفذت، موضحا أن هناك مواطنين يقومون بشراء سكر من الغردقة لأقاربهم فى محافظات أخرى.