أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تموين البحر الأحمر" تضخ 10 أطنان سكر يوميا بالغردقة

Google+ Print
"تموين البحر الأحمر" تضخ 10 أطنان سكر يوميا بالغردقة "تموين البحر الأحمر" تضخ 10 أطنان سكر يوميا بالغردقة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس ربيع إسماعيل مدير مديرية تموين البحر الأحمر، ردا على ما تردد بعدم وجود سكر بالمنافذ التجارية بالغردقة، أنه يتم ضخ 10 أطنان سكر  يوميا بمدينة الغردقة ولا توجد أزمة.

 

وأوضح أنه تم ضخ 3 أطنان سكر بسعر 7 جنيهات اليوم فى فروع  الشركة المصرية بمدينة الغردقة، 2 طن منها بفرع ميدان الدهار، ونصف طن بفرع سوق البازارات، ونصف طن بفرع المجاور لمسجد عبد المنعم رياض.

 

كما أكد إسماعيل لـ "اليوم السابع"، أنه يتم ضخ 3 أطنان بخيمة محاربة الغلاء بشارع النصر يوميا، وكذلك 3 أطنان بمنفذ مشروع جمعيتى.

 

وكشف لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو السكر بالبحر الأحمر أرخص من أى محافظة فى ، حيث يباع بسعر 7 جنيهات ببعض المنافذ و7,5 فى منافذ أخرى.

 

وأضاف مدير تموين البحر الأحمر أنه وصلت أول أمس كمية 50 طن سكر بعد مجهودات من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،  من مصنع دشنا، ومن المقرر أن تصل الأسبوع المقبل نفس الكمية.

 

وأشار إلى أن هناك ضغطا من قبل المديرية على شركات التغليف لتغيير الكميات بسعر التكلفة، مؤكدا على أن هناك مجهودا واضحا وغير مسبوق تبذلة المحافظة فى توفير الكميات من السكر بالأسواق.

 

وقال مصدر أخر من مديرية تموين البحر الأحمر،  إن الأزمة فى السكر فى المحافظة يفتعلها المستهلك نفسه، حيث أنه محدد لكل أسرة 2 كيلو سكر، إلا أن المستهلك يقوم بعد شرائه السكر بإرسال أولاده وأقاربه لشراء كمية أخرى، مما يتسبب فى بيع الكمية المخصصة لليوم فى وقت قصير.

 

وأضاف المصدر أن تموين البحر الأحمر ضخت بالأمس فى الخامسة مساء 10 أطنان سكر فى التاسعة مساء، وكانت الكمية قد نفذت، موضحا أن هناك مواطنين يقومون بشراء سكر من الغردقة لأقاربهم فى محافظات أخرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه