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تحرير 120 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط

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تحرير 120 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط تحرير 120 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مباحث بأسيوط من ضبط 4380 كيلو سكر قبل ترويجها بالسوق السوداء، فيما تم تحرير 120 قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة اليوم الواحد التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة أن الحملات تمت بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والامن الصناعي بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وأسفرت عن تحرير 120 قضية تموينية متنوعة منها 46 عدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط وتحرير محضر ضد "على. ع. ع "مقيم العصارة - الفتح حال تواجده بناحية بني إبراهيم - ابنوب حيث ضبط لديه 4380 كيلو من السكر التمويني المدعم معبأة داخل 219 لفة زنة الواحدة 20 كيلو وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغية التربح المادي الغير مشروع منها، وتحررت المحاضر اللازمة .

 

 


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مصر 365

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