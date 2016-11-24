"مياه سوهاج" تبحث شكاوى العدادات بطهطا

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استطلاع رأى بمركز ومدينة المراغة، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، حيث بحث الاستطلاع مدى جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بخدمة الصرف الصحى.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى بيان اليوم، إنه تم تشكيل لجنة ميدانية متكاملة ومتخصصة تضم الشبكات والقطاع التجارى والتوعية لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة طهطا.

وأضاف أنه تم إجراء معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات، كما تم تنظيم ندوة للمحصلين والقراء بفرع جهينة، لتعريف المحصلين والقراء كيفية توعية المواطنين المترددين عليهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.