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ضبط بلطجى بحوزته بندقية آلية لإرهاب المواطنين بمنطقة المنزلة بالدقهلية

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ضبط بلطجى بحوزته بندقية آلية لإرهاب المواطنين بمنطقة المنزلة بالدقهلية ضبط بلطجى بحوزته بندقية آلية لإرهاب المواطنين بمنطقة المنزلة بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته بندقية آلية.

 

تمكن الرائد حمدى الطنبولى، رئيس مباحث مركز المنزلة، من ضبط "محمد م م ح ب" 27 سنة عاطل ومقيم الروضة مركز المنزلة  وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 2003419 +10" وطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد البلطجة وإرهاب المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19569 جنايات مركز المنزلة لسنة 2016.

 

كما تم ضبط "حمودة ع ح" 33 سنة عامل ومقيم الفيروسات مركز المنزلة . وبحوزته  ( 15 ) لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو وزنت  1.500 كجم، وسلاح نارى   فرد خرطوش + طلقة ومبلغ مالى 105 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته والبلطجة وإرهاب المواطنين بقصد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19044 مركز المنزلة لسنة 2016.


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