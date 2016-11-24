«السادات» يتبرع بمليوني جنيه لدعم مستشفى «أبو الريش»

تبرع الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي” بمبلغ مليوني جنيه لمستشفى أبو الريش الصعيد الجديدة وذلك ضمن الحملة التي دعمها رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور تحت عنوان ” انقذوا أطفال أبوالريش”، كما قام بتكليف شركة الوتيك احدى شركات مجموعة السادات بعمل الوجهات الزجاجية والأبواب والمصاعد والنوافذ للمستشفي الجديد.

وأكد السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن دعم مستشفى أبو الريش وغيرها من المستشفيات التي يعالج فيها آلاف الأطفال المرضى واجب على كل مواطن مصري، مشددا على حرصه الدائم تقديم الدعم بكافة أشكاله للمساهمة في تخفيف آلام المرضى من أبناء الشعب المصري.

وأضاف السادات: “البلد الآن تمر بظروف اقتصادية صعبة، وفي تلك الظروف لابد وأن يتحمل المواطنون القادرون مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الوطن وتجاه أبناء الوطن من غير القادرين”.

واستطرد رئيس حزب “السادات الديمقراطي”: “لا يمكن بأي حال من الأحوال السكون أمام مستشفى للأطفال لا تجد العلاج ولا الأجهزة الطبية اللازمة”، مطالبا وزارة الصحة بالتحرك بشكل متوازي وعدم الارتكان إلى إقدام البعض على التبرع بل وضع خطة عاجلة لمواجهة القصور في مستشفيات الأطفال على وجه السرعة والخصوص.

وكان المستشار عدلي منصور قد أعلن دعمه لمبادرة دعم مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال، وذلك من أجل مساندة الدولة في الظروف الصعبة التي تمر بها عبر دعم قطاع الصحة وطب الأطفال بتوفير العناية والدعم الكامل له، واكد أنه سيرعى الحملة وسيتبرع بجزء من أمواله، داعيا المصريين للتبرع أيضا.