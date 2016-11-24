تركيا تقيل 10 آلاف و 500 موظف حكومي للاشتباه في صلتهم بالأكراد

أعلن وزير العدل التركي، محمد مؤذون أوغلو، اليوم الخميس، عن إقالة 10 آلاف و500 موظف حكومي، وذلك للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.

ويضاف الموظفون المفصلون على خلفية الصلة بالحزب الكردي إلى أكثر من 120 ألف موظف، جرى إقالتهم من عملهم منذ يوليو الماضي للاشتباه في صلتهم بفتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بتدبير المحاولة الانقلابية.

وقامت الحكومة بفصل مئات المعلمين الذين قالت إن لهم صله بحزب العمال الكردستاني، ومنذ انهيار الهدنة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني الانفصالي في صيف 2015، قتل المئات من الجانبين خلال اشتباكات تركزت في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية.