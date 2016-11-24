إخلاء جامعة حيفا شمال إسرائيل بسبب الحرائق

قامت السلطات الإسرائيلية، بإخلاء جامعة حيفا كإجراء احترازي في ظل اشتعال الحرائق في شمال إسرائيل.

كما أخلت السلطات السكان من العديد من الشوارع في منطقة روميما قرب جبل الكرمل، فيما جرى أيضاً إجلاء الأطفال من الحضانات المدرسية في رمات سابير.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد كلف مجلس الأمن القومي بالتنسيق مع الجهات المتعاملة مع الحرائق المنتشرة فى شمال إسرائيل، لتحديد المساعدات المطلوبة والحصول عليها بشكل فوري ومنظم.

يشار الى أن الحرائق في إسرائيل مستمرة لليوم الثالث على التوالي، خاصة في الغابات المحيطة بمدينة القدس المحتلة؛ حيث ساعد جفاف الجو وارتفاع درجات الحرارة نسبياً على توسيع رقعة الحرائق التى بدأت أمس الأول في مستوطنة “زخرون يعقوب”، وأدت إلى احتراق وإخلاء عشرات المنازل.

أ ش أ