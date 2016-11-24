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تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين فى بنها

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تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين فى بنها تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين فى بنها

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القليوبية، تجديد حبس مسجلين خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بمركز وقرى بنها.

 

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، مفادها قيام بعض العاطلين بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات ببنها ،فكلف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين.

 

وتوصلت تحريات العميد حسام الحسينى وكيل مباحث المديرية إلى أن التشكيل يضم كلا من "إبراهيم.ا.غ" مسجل خطر سرقات عامة والسابق اتهامه فى 11 قضايا "سرقة متنوعة – سرقة بالإكراه – هروب من مراقبة – خيانة أمانة"، و"صابر.ع.م" مسجل خطر والسابق اتهامه فى القضية رقم 4146 جنح مركز قويسنا مشاجرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات وبتفتيشهما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 500 جرام، وسلاح أبيض سكين، ومبلغ 1200 جنيه و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها.

 

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر حسن والى رئيس نيابة مركز بنها، بحبسهما 4 أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.


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