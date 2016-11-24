سقوط سائق وراء تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمترددين على وحدات المرور

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط قسم مباحث المرور، من ضبط "علاء ع أ" 39 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4279 لسنة 2015م جنح مركز قليوب "أموال عامة"، لقيامه باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للإدارة العامة للمرور، وترويجها بين المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وعثر بحوزته على 20 إيصال سحب منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية على بياض، و6 تصاريح رخص تسيير خالية من البيانات، و6 تصاريح رخصة قيادة مهنية خالية من البيانات، و32 محضر استلام منتجات بترولية منسوب صدورها لشركة بترول، ومبلغ مالى 550 جنيها.

وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية وترويجها بين أوساط راغبى الحصول عليها بمقابل مادى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.