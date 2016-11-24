مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى أمام مدرسته بالشرقية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بلاغا من الأهالى بوفاة تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، أسفل عجلات جراز زراعى، أثناء خروجه من المدرسة، وتبين أن الحادث قضاء وقدر، وجارى تحرير محضر بالواقعة.