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مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى أمام مدرسته بالشرقية

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مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى أمام مدرسته بالشرقية مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى أمام مدرسته بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

لقى تلميذ مصرعه اليوم، أسفل عجلات جراز زراعى، أمام مدرسته بقرية زور أبو الليل، دائرة مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

 

تم إخطار نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لاستخراج تصريح الدفن.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث  مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بلاغا من الأهالى بوفاة تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، أسفل عجلات جراز زراعى، أثناء خروجه من المدرسة، وتبين أن الحادث قضاء وقدر، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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