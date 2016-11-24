مدير مكتب العمل بالسادات: حل مشكلة إضراب عمال المصرية للغزل خلال ساعات

المنوفية _ محمد فتحى

أكد محمد البغدادى مدير إدارة مكاتب القوى العاملة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم إعطاء فرصة للشركة المصرية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات لمدة ساعتين لحل المشكلة، وإنهاء الإضراب فى إطار القانون.

وأضاف البغدادى أن مسئولى الموارد البشرية بالشركة، أكدوا أن هناك اجتماعا بين مسئولى الشركة وأعضاء النقابة وعدد من العمال لاحتواء المشكلة وحلها على الفور، وسوف يتم إرضاء العمال.

كان العشرات من عمال الشركة المصرية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، قد دخلوا اليوم فى إضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف أرباح سنوية خاصة فى ظل موجة الغلاء التى تشهدها البلاد فى ارتفاع الأسعار.

وأكد العمال أنهم فى إضراب مفتوح ومستمر عن العمل، لحين تحقيق مطالبهم بالزيادة، حيث إن مرتبات العمال تنحصر ما بين 1450 إلى 1800 جنيه، وهذه المرتبات لا تكفى فى ظل غلاء المعيشة