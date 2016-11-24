مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 19 مستوطنا يهوديا اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة من شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن عددا من المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية فى المسجد وتم توقيفهم، فى حين أدى مستوطنون آخرون شعائر تلمودية (انبطاح على الأرض) قرب بوابات المسجد الأقصى الخارجية.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع حماية وحراسة المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد والتجول برحابه، فيما صدحت حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم 9 فلسطينيين من الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان- أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة جنين، بينهم أسيران محرران، وقد جرى اعتقالهما داخل أراضى عام 1948، فيما اعتقل فلسطينيان من القدس، وآخران من رام الله والبيرة، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينى من نابلس وهو بروفيسور جامعى فى الفيزياء، وآخر من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.