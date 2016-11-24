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محكمة أسرة المعادى تؤجل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد لجلسة 1 ديسمبر

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محكمة أسرة المعادى تؤجل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد لجلسة 1 ديسمبر محكمة أسرة المعادى تؤجل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد لجلسة 1 ديسمبر

>كتبت نورهان حسن

قررت محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى الخلع المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق إلى جلسة 1 ديسمبر، للمرافعة.

جدير بالذكر، أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا نشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص وأقام ضدها.

 


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