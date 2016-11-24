بدء نظر محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وفيما أودع حرس المحكمة بديع والبلتاجى والعريان قفص الاتهام، وقام المتهمون بالابتسامة في وجه كاميرات وسائل الإعلام والتفوا جميعهم حول محمد بديع.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.