نواب يتقدمون ببيان عاجل لرئيس الحكومة ووزير الصحة بسبب نقص الأدوية

كتب محمود حسين

تقدم نواب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار (طارق السيد ومحمد المسعود وعمرو صدقي ويسرى المغازي) ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة بسبب أزمة نقص الأدوية فى جميع المستشفيات والصيدليات ونقص فلاتر وحدات الغسيل الكلوى ونقص الأدوية من مستشفيات مرضى السرطان.

وأشار مقدمو البيان العاجل إلى المعاناة الكبيرة، التى يعانيها المرضى والمواطنون البسطاء، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية وفلاتر الغسيل الكلوى، وانتقدوا تعامل الحكومة مع الأزمة، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات جادة لحل المشكلة وتوفير هذه الأدوية والمستلزمات حرصا على حياة وصحة المواطنين.