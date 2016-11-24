أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى إخوانى يعد دراسة تشمل 7 توصيات تحرض على الإرهاب وحمل السلاح

Google+ Print
قيادى إخوانى يعد دراسة تشمل 7 توصيات تحرض على الإرهاب وحمل السلاح قيادى إخوانى يعد دراسة تشمل 7 توصيات تحرض على الإرهاب وحمل السلاح

>كتب: محمد إسماعيل

أوصى بحث أعده القيادى الإخوانى أمير بسام، باستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد رجال الأمن مع اتخاذ مجموعة من الضوابط والمحاذير.

 

وشمل البحث 7 توصيات تضمن تكوين قاعدة معلومات بكل أفراد الحركة الإسلامية ممن تدربوا على السلاح، ومعرفة كل من شارك فى الجهاد الأفغانى أو غيره مشاركة قتالية، حيث وصفتهم الدراسة بأنهم "نواة جيدة".

 

بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية لتعليم فنون استخدام السلاح، وتحفيز التحاق الشباب بأماكن أعمال العنف مثل سوريا واليمن وليبيا، أو الالتحاق بحركة حماس.

 

ودعت توصيات البحث المنشور على الموقع الالكترونى لتجمع نواب الإخوان، إلى دفع الشباب للتدريب البدنى "فرديًا"، ووضع خطة للانتشار، وتدريب الأفراد على أعمال رصد وجمع وتحليل المعلومات والأنشطة المخابراتية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365