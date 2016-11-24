الأرصاد.. طقس الغد معتدل شمالا حار على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 21

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، باردا فى أول الليل شديد البرودة فى آخره يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى هذا و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال شرق البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، معتدلان، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية اما الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 21

الإسكندرية 17 22

مطروح 14 21

بورسعيد 17 21

دمياط 17 21

بلطيم 17 22

الإسماعيلية 11 21

السويس 12 22

العريش 10 21

نخل 4 21

طابا 12 21

الطور 16 22

مرسى علم 17 25

الغردقة 17 29

شرم الشيخ 20 26

رفح 9 20

كاترين 2 17

سيوة 15 23

المنيا 11 22

الفيوم 11 22

رأس سدر 12 23

أبوسمبل 14 29

وسط الدلتا 14 20

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

الأقصر 15 27

أسوان 16 29

شلاتين 20 28

حلايب 21 27

الوادى الجديد 14 26

قنا 13 25

نويبع 17 23

السلوم 15 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 12 23

الرياض 11 17

المنامة 19 22

أبوظبى 22 31

الدوحة 22 24

الكويت 5 20

دمشق 4- 14

بيروت 14 22

عمان صفر 11

القدس 3 13

غزة 8 22

بغداد صفر 18

مسقط 20 28

صنعاء 10 26

الخرطوم 20 31

طرابلس 15 26

تونس 12 20

الجزائر 7 19

الرباط 11 21

نواكشوط 21 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 7- 11

اسطنبول 8 13

اسلام اباد 12 25

نيودلهى 13 30

جاكرتا 25 30

بكين 5- 4

كوالامبور 25 32

طوكيو 1 9

أثينا 9 18

روما 14 18

باريس 7 11

مدريد صفر 9

برلين 1 5

لندن 6 11

مونتريال 1- 3

موسكو 1- 2

نيويورك 8 13

واشنطن 7 15