ننشر إخطار سلطات مطار القاهرة للإعلامى عمرو الليثى بقرار منعه من السفر

كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل

ينشر "اليوم السابع" صورة إخطار حجز صالة الخدمة المميزة الخاص بالإعلامى عمرو الليثى لسفره، صباح اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولى برفقة أسرته على رحلة مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبى.

ودفع الإعلامى مبلغ 600 جنيه مقابل الخدمة مدفوعة الأجر بمطار 3، حيث كان من المقرر أن يغادر صباح اليوم متوجها إلى دبى على متن رحلة مصر للطيران رقم 912، إلا أن سلطات المطار أبلغته بأن اسمه مدرج بقوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام، وهو ما استدعى إلغاء سفره والسماح لأسرته بالسفر.