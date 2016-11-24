الداخلية: تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية للطرق لإحكام السيطرة المرورية

كتب محمود عبد الراضى

عقد المجلس القومى للسلامة على الطرق، اجتماعاً لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الجهات المعنية بشأن التوصيات الصادرة عن المجلس، والتى تم اعتمادها من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والتصديق عليها من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتى انتهى إليها المجلس عقب مناقشات مطولة بين مسئولى مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتركزت حول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان لمستخدمى الطرق .

وتشمل الإجراءات تطبيق المعايير القياسية لأجناب الطرق (الأرصفة) بما يضمن سلامة المشاة ، تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية على الطرق والمحاور لإحكام السيطرة المرورية، واعتماد نظام الفحص الفنى الآلى للمركبات، وتفعيل آليات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، وتفعيل أنظمة الكشف عن انبعاثات العوادم، وتطبيق المعايير القياسية لصلاحية المركبات، وإجراء أبحاث فنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال السلامة على الطرق، وإعداد وتنفيذ حملات توعية مرورية ممتدة والبدء فى تفعيل مبادرة "هبدأ بنفسى" للسلامة المرورية، وتضمين المناهج التعليمية بالمدارس لمواد التوعية المرورية، وقام ممثلو الجهات المعنية باستعراض ما قامت به الجهات من إجراءات تنفيذية لتفعيل تلك التوصيات.

حضر الاجتماع اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، والمهندس طارق كمال مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون العلاقات مع الجهات الحكومية، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.