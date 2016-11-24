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محامى "قاضى الحشيش": موكلى تراجع عن الاستقالة لأنه قدمها تحت ضغط

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محامى "قاضى الحشيش": موكلى تراجع عن الاستقالة لأنه قدمها تحت ضغط محامى "قاضى الحشيش": موكلى تراجع عن الاستقالة لأنه قدمها تحت ضغط

>السويس- سيد نون

كشف محامى القاضى المتهم بحيازة الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى، والمحال للمحاكمة أمام محكمة جنايات السويس، أن موكله تراجع عن الأستقالة التى تقدم بها إلى وزير العدل، وأن القاضى المتهم أكد أنه قدم الاستقالة تحت ضغط.

 

وقال محمد على، محامى القاضى المتهم لـ"اليوم السابع": "أرسلت تلغرافات لوزير العدل نؤكد فيها تراجع القاضى المتهم بالقضية عن استقالته، خاصة أن القاضى أكد أنه كان تحت ضغط نفسى كبير وقت تقدمه بالاستقالة".

 

وأوضح محمد على، أنه من حق القاضى المتهم التراجع عن الاستقالة ولا يعيبه شيئا فى هذا، ولذلك قمنا بالتحرك قانونيا وخاطبنا وزارة العدل بطلب القاضى بالتراجع عن استقالته، وسنوضح ذلك خلال جلسات المحاكمة.

 

وأكد محامى القاضى المتهم، أن موكله سينفى فى جلسة المحاكمة أى علاقة له بمخدر الحشيش المضبوط، وسنقدم للمحكمة الدفوع القانونية الكاملة فى هذه القضية، وسيعلم الجميع أن المتهم لا يمتلك شيئا، ويعيش بشقة إيجار فى الشرقية.

 

وفى سياق متصل، أكد تقرير المعمل الجنائى المثبت فى تحقيقات النيابة بقضية القاضى المتهم أن المضبوطات والأحراز الخاصة بـ69 طلربة من مخدر الحشيش، وأن تحليل المضبوطات كميائيا أكد أنها بالفعل مواد مخدرة مجرم استخدامها.


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