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الأهلى يؤكد استمرار غياب حسام غالى أمام النصر للتعدين

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الأهلى يؤكد استمرار غياب حسام غالى أمام النصر للتعدين الأهلى يؤكد استمرار غياب حسام غالى أمام النصر للتعدين

>كتب فتحى الشافعى

تأكد استمرار غياب حسام غالى قائد الأهلى عن مباريات الفريق فى لقاء النصر للتعدين الأحد المقبل بأسوان فى إطار مباريات الأسبوع الحادى عشر للدورى.

 

 كان غالى قد أجرى أشعة خلال الساعات الماضية للاطمئنان على إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وأكدت الأشعة أن هناك تحسنا إلى حد ما ويواصل اللاعب برنامج التأهيل والعلاج الطبيعى.

 

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، أن غالى يتعافى بشكل تدريجى من الإصابة ولكن يحتاج وقت اطول للتعافى والعودة للمشاركة فى المباريات.

 

وغاب حسام غالى عن مباراتى الإنتاج وطلائع الجيش بالجولتين التاسعة والعاشرة بالدورى اللتين انتهتا بالفوز بثنائية نظيفة وثلاثية نظيفة على التوالى.


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