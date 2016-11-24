خالد عبد العزيز يلتقى قيادات وزارة الرياضة لبحث البرامج والمشروعات الإنشائية

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة، وكلاء ومديرى عموم الوزارة؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة ببرامج وأنشطة الوزارة والمشروعات الإنشائية القائمة خلال الفترة الراهنة.

تناول اللقاء مناقشة الإجراءات التنفيذية للنسخة الثالثة من ماراثون الشيخ زايد الخيرى والمقرر إقامته فى 16 ديسمبر المقبل، علاوة على بحث آليات تنمية موارد وإيرادات المنشآت الرياضية فى مختلف المحافظات الجمهورية، والتطورات الخاصة بمشروع إنشاء ملاعب كرة القدم وحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية الجارية بفرع النادى الإسماعيلى بأرض النخيل، والقرية الأولمبية ببور سعيد، والمدينة الرياضية بسوهاج، واستاد المنيا الرياضى، إضافة إلى مناقشة كيفية استثمار واستكمال منشآت وملاعب استاد القاهرة الدولى.