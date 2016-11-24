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عمرو الليثي: مكتب النائب العام لم يعلمني سبب المنع من السفر

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عمرو الليثي: مكتب النائب العام لم يعلمني سبب المنع من السفر عمرو الليثي: مكتب النائب العام لم يعلمني سبب المنع من السفر

 

الإعلامي عمرو الليثي

قال الإعلامي عمرو الليثي في تصريحات خاصة، إن مكتب النائب العام لم يعلمه بأسباب منعه من السفر، وأنه سيتوجه لمصلحة الجوازات.
> وقالت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران رقم 912 والمتجهة إلى دبى، تقدم الإعلامى عمرو ممدوح الليثى للسفر بصحبة أسرته ــ زوجته وأولاده ــ وبوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر الجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار من النائب العام، وتم إبلاغه بالقرار والسماح لأسرته بالسفر بدونه وتم خروجه من الدائرة الجمركية بدون توقيف.

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