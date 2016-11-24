مسرحية حول ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء بمدرسة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت أسرة التربية الاجتماعية وبمساهمة المعلمين بمدرسة التجريبية الابتدائية المشتركة رقم (2) بالمنيا اليوم مسرحية بعنوان "قطرة مياه".

وقال محمد عطا مدير المدرسة فى بيان اليوم، إن المسرحية شارك فيها عدد من تلاميذ فرقة اتحاد الطلاب بالمدرسة، وتهدف الى توعية وتثقيف الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وفى المقابل أشار الطلاب إلى الدروس المستفادة من المسرحية، والتى يأتى فى مقدمتها السلوكيات الايجابية الواجب إتباعها لترشيد استهلاك مواردنا من المياه والكهرباء منها على سبيل المثال "غلق صنابير المياه بعد استخدامها ـ عدم ترك جهاز الكومبيوتر والتليفزيون يعمل بعد الانتهاء من استخدامه ـ غلق لمبات الإنارة داخل الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسى".