أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسرحية حول ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء بمدرسة بالمنيا

Google+ Print
مسرحية حول ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء بمدرسة بالمنيا مسرحية حول ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء بمدرسة بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت أسرة التربية الاجتماعية وبمساهمة المعلمين بمدرسة التجريبية الابتدائية المشتركة رقم (2) بالمنيا اليوم مسرحية بعنوان "قطرة مياه".

وقال محمد عطا مدير المدرسة فى بيان اليوم، إن المسرحية شارك فيها عدد من تلاميذ فرقة اتحاد الطلاب بالمدرسة، وتهدف الى توعية وتثقيف الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وفى المقابل أشار الطلاب إلى الدروس المستفادة من المسرحية، والتى يأتى فى مقدمتها السلوكيات الايجابية الواجب إتباعها لترشيد استهلاك مواردنا من المياه والكهرباء منها على سبيل المثال "غلق صنابير المياه بعد استخدامها ـ عدم ترك جهاز الكومبيوتر والتليفزيون يعمل بعد الانتهاء من استخدامه ـ غلق لمبات الإنارة داخل الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسى".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365