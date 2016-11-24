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"مياه الشرب بالبحر الأحمر" تستطلع أراء المواطنين حول خدماتها بالقصير ومرسى علم

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"مياه الشرب بالبحر الأحمر" تستطلع أراء المواطنين حول خدماتها بالقصير ومرسى علم "مياه الشرب بالبحر الأحمر" تستطلع أراء المواطنين حول خدماتها بالقصير ومرسى علم

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت شركة مياه البحر الأحمر استطلاع رأى للمواطنين بمدينتى القصير ومرسى علم حول خدمات الشركة ومياه الشرب للتعرف على اى مشكلات تواجه المواطنين لوضع حلول عاجله لها والتعرف على مدى رضاء الاهالى عن الخدمات المقدمة.

وأعلنت شركة مياه الشرب عن تنفيذ انشطه للتوعية وحملات للتوعية الميدانية، وذلك لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه الشرب بالبحر الأحمر، أن حملات التوعية التى يتم تنفيذها تستهدف الوصول الى كافة المناطق بجميع مدن المحافظة وبمشاركة الشباب من أبناء هذه المدن.

وأضاف صديق فى بيان الشركة، أن تم خلال هذه الحملات توجيه رسائل تهدف لتغيير المفاهيم والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى اهدار مياه الشرب بجانب توزيع مطبوعات و ملصقات للتوعية المائية.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تسعى من خلال هذه الحملات لحث المواطنين على العمل يدا بيد مع الشركة وكمحاولة لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.


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