التهرب الضريبى تضبط 25 سيارة هامر و بورش تتخطى أسعارهم 100 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمكافحة جرائم السيارات المهربة جمركياً، وتكثيف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع عملية التهريب والافلات من الضرائب المستحقة، مما يفوت على البلاد ملايين الجنيهات ويضر بالإقتصاد الوطني، ونجحت حملة مكبرة فى ضبط 25 سيارة "هامر" و"بورش" تتخطى أسعارهم 100 مليون جنيه، تم تهريبهم من منفذ السلوم.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء يسري خليفة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة التهرب الضريبى، واللواء محمد ذكاء وكيل الادارة، فى التوصل إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص اعتادوا تهريب السيارات الفارهة ماركة "بورش، همر" من ليبيا عبر منفذ السلوم وصولاً للقاهرة، للهروب من الجمارك، حيث تصل جمارك هذه النوعية من السيارات الفارهة لـ مليونى جنيها للسيارة الواحدة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الجناة هربوا السيارات لمناطق مدينة السادس من أكتوبر وإمبابة، ويتم تأجير بعضها فى الأفراح.