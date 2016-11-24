الداخلية تحذر المسافرين إلى هونج كونج من محظورات يمنع حيازتها وفقا للقوانين

حذرت وزارة الداخلية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" وغيرها المسافرين إلى هونج كونج بمن فيهم مسافري ( الترانزيت ) من حمل عدد من المواد المحظورة بموجب القوانين في هونج كونج وأهمها: الغاز المسيل للدموع والقبضات المعدنية والطلقات النارية والعصا القابلة للتمدد وأجهزة الصعق الكهربائي والسكين القابل للطي.

وأوضحت الوزارة في رسم توضيحي نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه بموجب القوانين المعمول بها في هونج كونج فإن كل من تثبت حيازته لهذه الأشياء سيكون عرضه لدفع غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف دولارهونج كونج والسجن لمدة 14 عاما لدى الإدانة .