غدًا.. أقارب أحمد أمين في «البلاتوه»

يتناول الفنان الكوميدي أحمد أمين، في الحلقة المُقبلة من الموسم الثاني لبرنامج “البلاتوه”، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، أبرز المواقف التي تحدث من أقارب الأسرة، حيث تحمل تلك الحلقة عنوان “الأقارب”، ويظهر خال “أمين” الذي يبحث عن فرصة لدخول عالم التمثيل، مع “أمين” في البلاتوه، لتجسيد أحد الأدوار الفنية، وذلك بطريقة كوميدية ساخرة.

كان خال “أمين” يبحث عنه منذ فترة بعيدة، حتى أعلنت له والدة الأخير بأنه أصبح فنانًا ويجسد العديد من الأدوار التمثيلية في البلاتوه، فيذهب إليه على الفور، الأمر الذي يساعده في تحقيقه حلمه، بالإضافة إلى الطبيب الخاص بالأسرة الذي تربطه مواقف كوميدية مع أفراد الأسرة، وذلك بجانب اسكتشات كوميدية ساخرة، كما لا تتضمن تلك الحلقة على أغنية.

برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يُعرض عبر فضائية “النهار وان”، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام، حيث يرصد أبرز الموضوعات الاجتماعية، التي تشغل بال البعض، ويلقي عليها الضوء بطريقته الساخرة، وذلك من خلال عدة اسكتشات مختلفة.

> 3 Attachments