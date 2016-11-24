غسل الشعر بالطين لتطويله وللتخلص من التقصف

بالطبع، لا يوجد شخص لا يستخدم الشامبو لغسل الشعر وتنظيفه. لكن الشامبو ليس المستحضر الوحيد لتنظيف فروة الرأس، بل هناك العديد من البدائل الأخرى الخالية من الموادّ الكيميائية، والتي تساعد على ترطيب وتنظيف الشعر بطريقة أكثر تأثيراً في العناية بفروة الرأس وأفضل.

إليك سيدتي بدائل الشامبو الطبيعية لتنظيف شعرك والعناية بفروة الرأس:



1.الطين: إذا كنت تستخدمين أقنعة الطين على وجهك لتنظيفه والتخلّص من السموم المتراكمة على البشرة، فيمكنك أيضاً استخدامه في غسل شعرك، خصوصاً الشعر المجعّد والمائل إلى التموّج، فهذا القناع سيترك شعرك نظيفاً وبراقاً وقليل التجاعيد.

2.الماء الدافئ: الماء الدافئ له قدرة كبيرة على غسل الشعر وتطهيره؛ فالماء فقط سيساعدك على تنظيف وترطيب شعرك، كما أنه سيقوم بالتخلّص من الزيوت المتراكمة على فروة الرأس. فإذا كان شعرك لا يحتاج إلى تنظيف عميق، فالأفضل استخدام الماء الدافئ فقط؛ ولذلك احرصي على تدليك فروة رأسك جيداً بالماء مع الاستمرار بالتدليك في نفس المدة الزمنية التي تستغرقينها في غسل شعرك عند استخدامك الشامبو.

3.صودا الخبز: إنها من أكثر المنتجات التي تساعد على تنظيف فروة الرأس والتخلص من جميع الزيوت والأوساخ المتراكمة عليها. كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، وخلطهما معاً، ثم وضع الخليط على فروة رأسك مع التدليك بلطف، قبل شطف الشعر كالمعتاد؛ فصودا الخبز بديل رائع للشامبو.

4.خلّ التفاح: هو البديل الأكثر شيوعاً لتنظيف فروة الرأس ومعادلة الحموضة فيها، كما أنه يترك شعرك رطباً وناعماً. يمكنك خلط خلّ التفاح بصودا الخبز والماء، وغسل شعرك بالخليط جيداً، ثمّ شطفه بالماء الدافئ. يمكنك أيضاً شطف شعرك بخلّ التفاح؛ وذلك بخلط كوب من خلّ التفاح بـ4 أكواب من الماء، ثم شطف شعرك بالخليط الذي يعتبر مطهّراً رائعاً لشعرك وفروة رأسك، بالإضافة إلى أنه سيترك شعرك أكثر لمعاناً.