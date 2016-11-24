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طالب يتهم وزير التعليم بسرقة «مشروع التطوير» وعرضه على مجلس الوزراء

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طالب يتهم وزير التعليم بسرقة «مشروع التطوير» وعرضه على مجلس الوزراء طالب يتهم وزير التعليم بسرقة «مشروع التطوير» وعرضه على مجلس الوزراء

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

قال الطالب محمود نبيل الرامي، صاحب مشروع تطوير التعليم الذي اتهم وزير التربية والتعليم بسرقته،  والذي عرضه علي مجلس الوزراء علي أنه مشروع مملوك له، أنه تعب في جمع الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الرامي خلال لقائه ببرنامج “حوار جرئ”، على قناة الحدث اليوم، والذي تقدمة الإعلامية مني بارومة، إلى أنه قدم المشروع في مرحلة الصف الثانوي، والتقى الوزير في مؤتمر صحفي لإحدي المؤسسات الصحفية وناقشه في المشروع الخاص بي، مشيرًا إلى أن توصيات المؤتمر خرجت تشدد على ضرورة  اهتمام الوزارة  بي: “قمت بتسليم المشروع للوزير يدًا بيد، وفؤجئت بعرض الوزير للمشروع علي أنه مشروع خاص به”.

من ناحية آخرى قالت الإعلامية، أن مدرسة غير مرخصة ترعي مؤتمرًا لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وأضافت بارومة، إلى أن الوزير قد هدد في وقت سابق من إغلاق المدرسة، والأن في واقعة غريبة تقوم المدرسة برعاية مؤتمر للوزير، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن فضح فساد الوزارة في كل وقت وحين حتتى تتطهر الوزارة.

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