السلطات التونسية تعثر على جثة رجل شرطة وصديقه مذبوحين بإحدى الغابات

تونس (أ ش أ)

عثرت السلطات التونسية على رئيس مركز حرس وصديقه مذبوحين في منطقة غابية تقع بين معتمديتي جمال و زرمدين من ولاية المنستير الساحلية.

وقالت مصادر أمنية تونسية اليوم الخميس، إن الضحية وهو رئيس مركز حرس الطريق السريع بين منطقتى معتمدية جمال وزرمدين وكان قد خرج في جولة مساء أمس مع صديقه حيث تم الإنفراد بهما وتعنيفهما وذبحهما بآلة حادة والتنكيل بجثتهما .

وأضاف أن التحريات الأولية والمعاينة الأولى لجثتيهما تبين أن الجناة قاموا بطعنهما في أنحاء مختلفة من جسدهما إضافة إلى ضربهما على مستوى الرأس ونزع ثيابهما إضافة إلى ذبحهما.