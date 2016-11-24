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بالفيديو.. استغاثة من أهالي كفر طهرمس : «المياه غير موجودة»

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بالفيديو.. استغاثة من أهالي كفر طهرمس : «المياه غير موجودة» بالفيديو.. استغاثة من أهالي كفر طهرمس : «المياه غير موجودة»

ارشيفية

قالت الدكتورة أمنية زعزوع مقدمة برنامج أمنية مصرية علي قناة الحدث اليوم، إن منطقة كفر طهرمس، بها أزمة مياه تزداد كل يوم، مشيرة إلى أنها مستمرة: “تواصلنا مع المتحدث بأسم الشركة القابضة للمياه بعد عناء شديد”.

وأشارت زعزوع، إلي أن المتحدث باسم الشركة أوصلهم بأشخاص آخرين غير أصحاب الأزمة في واقعة “كذب” جديدة من الشركة القابضة، مضيفة إلى أن مايحدث غير مسبوق من الجهات الحكومية.

وأكدت زعزوع،  أن رئيس الشركة لايقوم بعملة ولا العامليين في الشركة، والكذب هو العملة السائدة بين الجميع في الشركة القابضة.

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