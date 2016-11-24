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بالصور.. معبد أبوسمبل يستقبل 1500سائح أجنبى

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بالصور.. معبد أبوسمبل يستقبل 1500سائح أجنبى بالصور.. معبد أبوسمبل يستقبل 1500سائح أجنبى

>أسوان – عبد الله صلاح

استقبل معبد أبوسمبل جنوب أسوان، صباح اليوم، الخميس، 1500 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وذلك لأول مرة منذ 4 أيام شهدت توقف السياحة إلى مدينة أبوسمبل بعد قطع الطريق البرى "أسوان – أبوسمبل" بسبب احتجاجات النوبيين.

 

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبوسمبل، أن المعبد شهد صباح اليوم، انفراجة فى أعداد السائحين الزائرين بعد تعطل الحركة السياحية بسبب قطع طريق أبوسمبل الدولى، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تعود بالخير على السياحة والآثار فى .

 

وأضاف مدير آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأفواج السياحية وصلت إلى مدينة أبوسمبل عبر الطريق البرى وبلغ عددهم حوالى ألف سائح، بالإضافة إلى 100 سائح وصلوا عبر مطار أبوسمبل الدولى، و100 سائح آخرين وصلوا على متن باخرتين سياحيتين قادمتين من مدينة أسوان.

 

 

وأشار إلى أن هناك نحو 300 سائح يابانى قادمين عبر رحلات شارتر من مدينة أوساكا فى اليابان إلى مدينة الأقصر ومنها إلى أسوان وأبوسمبل، ومن المقرر استضافة الوفد السياحى اليابانى فى حفل عشاء بساحة معبد أبوسمبل.

 

 


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