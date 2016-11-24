أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

المكنسة الكهربائية لتعطير الأرضيات

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 18:24

إلى تنظيف السجاد والموكيت، من الممكن الاستفادة من المكنسة الكهربائية في أعمال التنظيف الأخرى، كـ:

| تنظيف الستائر: من الممكن إزالة الغبار المتراكم عن الستائر، وهي مُعلّقة، من خلال تمرير المكنسة على كل أطراف الستائر بدءًا من الجزء العلوي منها، ونزولًا.
| تنظيف الأرائك: تُستعمل الفرشاة الناعمة من المكنسة الكهربائية للوصول إلى زوايا الأرائك، حيث تختبئ الأوساخ. علمًا بأن المكنسة الكهربائية تنزع الأوساخ والأتربة عن سطح الأريكة القماش.  

| تعطير الأرضية: يُوضع أي نوع من الزيوت العطرية في كيس المكنسة الكهربائية، وتُكنس الأرضيّة بالطريقة الاعتيادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي