المكنسة الكهربائية لتعطير الأرضيات

إلى تنظيف السجاد والموكيت، من الممكن الاستفادة من المكنسة الكهربائية في أعمال التنظيف الأخرى، كـ:

| تنظيف الستائر: من الممكن إزالة الغبار المتراكم عن الستائر، وهي مُعلّقة، من خلال تمرير المكنسة على كل أطراف الستائر بدءًا من الجزء العلوي منها، ونزولًا.

| تنظيف الأرائك: تُستعمل الفرشاة الناعمة من المكنسة الكهربائية للوصول إلى زوايا الأرائك، حيث تختبئ الأوساخ. علمًا بأن المكنسة الكهربائية تنزع الأوساخ والأتربة عن سطح الأريكة القماش.

| تعطير الأرضية: يُوضع أي نوع من الزيوت العطرية في كيس المكنسة الكهربائية، وتُكنس الأرضيّة بالطريقة الاعتيادية.