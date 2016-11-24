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زوجة إبراهيم سعيد تحضر جلسة الخلع

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زوجة إبراهيم سعيد تحضر جلسة الخلع زوجة إبراهيم سعيد تحضر جلسة الخلع

“ابتسام كامل”  زوجة إبراهيم سعيد

وصلت منذ قليل “ابتسام كامل” الشهيرة بـ”شهد عبد الله” زوجة إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق إلى محكمة الأسرة بالمعادي لنظر دعوى الخلع المقامة ، كما وصل الدفاع هيثم حمدالله.

وكانت زوجة إبراهيم سعيد قد تقدمت بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان اللاعب زواجه الرابع.

وأرسل مكتب تسوية المنازعات خطابًا لـ”إبراهيم سعيد”، يطالبه بالحضور لتسوية الموضوع بالتراضي، وذلك بعد زواج دام 5 سنوات، ولم تكن الزوجة الرابعة لـ”المشاغب” السبب الوحيد في رفع زوجته القضية، بل تهربه من الإنفاق على مقيمة الدعوى وولدها، ومطالبتها بالتنازل عن كل ما تملك له، بحسب الدعوى.

وأقامت زوجة “سعيد” 3 دعاوى قضائية أخرى “نفقة صغير” لابنها آدم، وفي المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا وأقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادي لتمكينه من رؤية نجله .

وأكدت «ابتسام» أن زوجة إبراهيم سعيد الرابعة مغربية وتُدعى «إيمان»، تزوجها عرفيًا، لذا لم يتم إخطارها بهذه الزيجة رسميا، كما كشفت أن زوجها تبرأ من نجله الوحيد «آدم»، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده قائلًا: «ابني مات وأخذت عزاه، ماليش ابن، وانتِ وهو في الشارع».

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