القبض على بقال تموينى استولى على سلع بـ2 مليون جنيه فى القليوبية

القليوبية - خالد حجازى

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على بقال تموينى استولى على مبلغ مليونى جنيه قيمة مواد تموينية استولى عليها بعد أن تلاعب فى ماكينة صرف السلع التموينية الخاصة به عن طريق تغيير كود وبرمجة الماكينة، لعدم إثبات ما يقوم بصرفه من سلع تموينية بشركه الكروت الذكية، بغرض الاستيلاء على السلع المخصصة لمستحقى الدعم، وذلك بإجراء عمليات وهمية بكروت ذكية من داخل المحافظة وخارجها خلال الفترة من شهر يناير الماضى، وحتى الآن، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد عبد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد بقيام "م ح ع" سن 64، بقال تموينى، بالتلاعب فى ماكينة صرف السلع التموينة، والاستيلاء على الدعم، فتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، فقامت حملة مكبرة أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر باستهداف المتهم.

ومكنت الحملة من ضبط المتهم، وتبين قيام المذكور بصرف سلع تموينية اعتبارا من شهر يناير 2016 حتى شهر نوفمبر 2016 سلع بقيمة مليونى ومائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها، فتم التحفظ على المتهم وماكينة الصرف، وبونات صرف السلع الوهمية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.