أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على بقال تموينى استولى على سلع بـ2 مليون جنيه فى القليوبية

Google+ Print
القبض على بقال تموينى استولى على سلع بـ2 مليون جنيه فى القليوبية القبض على بقال تموينى استولى على سلع بـ2 مليون جنيه فى القليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

ألقت مباحث بالقليوبية، القبض على بقال تموينى استولى على مبلغ مليونى جنيه قيمة مواد تموينية استولى عليها بعد أن تلاعب فى ماكينة صرف السلع التموينية الخاصة به عن طريق تغيير كود وبرمجة الماكينة، لعدم إثبات ما يقوم بصرفه من سلع تموينية بشركه الكروت الذكية، بغرض الاستيلاء على السلع المخصصة لمستحقى الدعم، وذلك بإجراء عمليات وهمية بكروت ذكية من داخل المحافظة وخارجها خلال الفترة من  شهر يناير الماضى، وحتى الآن، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات للمقدم محمد عبد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد بقيام "م ح ع" سن 64، بقال تموينى، بالتلاعب فى ماكينة صرف السلع التموينة، والاستيلاء على الدعم، فتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، فقامت حملة مكبرة أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر باستهداف المتهم.

 

ومكنت الحملة من ضبط المتهم، وتبين قيام المذكور بصرف سلع تموينية اعتبارا من شهر يناير 2016 حتى شهر نوفمبر 2016 سلع بقيمة مليونى ومائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها، فتم التحفظ على المتهم وماكينة الصرف، وبونات صرف السلع الوهمية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري