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ضبط عاطلان بحوزتهما سلاح نارى بعد سرقة ماشية بالدقهلية

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ضبط عاطلان بحوزتهما سلاح نارى بعد سرقة ماشية بالدقهلية ضبط عاطلان بحوزتهما سلاح نارى بعد سرقة ماشية بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

القى ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية القبض على عاطلين وبحوزتهم سلاح ناري وأبيض، حال سرقتهم ماشية.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث مركز المنزلة، من ضبط "سامي ح ح خ 35 سنة"، عاطل ، و"محمد ا ح ا ا 24 سنة" عاطل، ويقيمان ببندر المنزلة وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش و2 طلقه، وسلاح ابيض سكين كبيره الحجم، وهاتف محمول حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية محمل عليه 2 رأس ماشيه من متحصلات سرقه.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما السلاح الناري بقصد البلطجة وإرهاب المواطنين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19042 جنايات مركز المنزلة لسنه 2016 م.

 

 


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